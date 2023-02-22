Киевский дипломат требует ракеты дальностью 5500 километров

У Украины есть полгода, пока ВСУ будут идти в контрнаступление и удерживать инициативу на фронтах, для налаживания производства собственных ракет.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам снова говорят о каких-то промежуточных гарантиях, спрашивают, какими гарантиями удовлетворится Украина. Второй раз в нас в эту реку не затяните. Нам нужно сегодня говорить о том, что мы, Украина, можем производить, получать ракеты не только малой дальности, о которых дискуссии не один месяц – 70, 150 или 300. О чём вы говорите? Мы вам прикрываем весь ваш фланг от такой огромной армии, наши воины там их перемалывают на передовой, отдают свои жизни, а вы рассказываете о дальности ракет. Никто меня не остановит критиковать эту позицию, она ошибочная. Если так будет и дальше, нам нужно производить свои ракеты, госзаказ должен быть на сегодня, должны быть свои ракеты средней и меньшей дальности. О чём говорили в Мюнхене? Договор о ракетах малой и средней дальности разрушен русскими, Америка тоже из него вышла. Это ракеты, которые 1000 и 5500 тысяч киломтеров. Если бы у нас было несколько тысяч таких ракет, Путин бы не сунулся сюда, или если бы мы были членом НАТО, не сунулся бы», – сказал Чалый.

«Не нужно делать ошибки, мир даже сегодня не будет полностью за нас. Нужно делать свои шаги, и если мы сейчас не используем это время, в ближайшие полгода, пока у нас есть преимущество, потому что все ожидают перелом, и я тоже ожидаю наступление украинских войск и новую ситуацию перехвата или удержания инициативы, но не только это. В политическом плане это означает, что мы должны договориться не о каких-то химерных гарантиях, а о членстве в оборонном альянсе», – добавил киевский дипломат.