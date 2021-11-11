Киевский экономист: Через 10 лет на Украине останется 15 миллионов человек

Новости Украины

Через десять лет население Украины сократится более чем в два раза и составит всего 15 миллионов человек.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил экономический эксперт Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, статистика и исследования показывают катастрофическое падение популяции на Украине.

«Народ уменьшается, уменьшается и уменьшается. Недавние оценки Организации объединенных наций, что к «сотому» году в Украине будут 15 – 20 миллионов населения», – отметил экономист.

Он считает эту оценку заниженной.

«По методам потребления хлеба и питьевой воды, выскакивает примерно одинаковая цифра – в Украине где-то 33, 5 миллиона человек. Это была годичной давности цифра, мы проводили подсчет. Дубилет, это был такой министр Кабинета министров, он считал по сим-картам количество украинцев, у него вышло 37 миллионов. Мы сегодня говорим о том, что украинцев далеко не 40 уже, их 30 с хвостиком. Мне думается, что цифра в 15 миллионов будет достигнута в Украине через десять лет», – заявил Гольдарб.