Киевский экономист Гольдарб опасается, что украинцы приведут к власти нового Гитлера

Новости Украины

Украинский народ настолько разочарован в бездарном киевском руководстве, что готов привести к власти кого угодно – даже оголтелых нацистов Майдана.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского рэпера и блогера Тарика Незалежко заявил экономический и политический эксперт Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Германия, двадцатые годы – дикая инфляция, разорение домохозяйств, сумасшедшая безработица. И тут появляются национал-социалисты, и начинают говорить простые и понятные лозунги. На фоне обанкротившегося правительства они вроде бы нормально смотрятся. И в 1933 году Гитлер получает власть. А что произошло дальше, все знают, сколько немцев было истреблено. Даже без войны больше миллиона граждан Германии погибло от нацистского режима», – напомнил Гольдарб.

«И здесь хочется вспомнить слова Стругацких «Там, где правит серость, к власти приходят чёрные». Провожу параллель – действительно, люди, два с половиной года назад доверив молодому парню, как все думали талантливому и весёлому, вырвать власть из рук барыги, который вёл страну к кровавой войне. Люди, наконец получив новое лицо, два с половиной года в ужасе от лжи, мимикрии, безумия, глупости, пох**зма по отношению к людским и государственных вопросам. Какие дороги, когда люди пачками умирают от ковида, а ты за два с половиной года ни черта не сделал», – сказал эксперт.

Он также отметил, что именно с первой майданной элиты, такой как Арсений Яценюк и Владимир Гройсман, началось стремительное падение Украины. Однако люди настолько разочарованы Владимиром Зеленским, что готовы простить старым преступникам всё что угодно.

«Люди надеялись, что что-то поменяли, и вдруг столкнулись с ещё большей безбашенностью, корыстолюбием, с абсолютным отсутствием государственного мышления, непрекращающийся войной, потерей остатка международного авторитета и суверенитета. Тарифы выросли ещё больше, не в состоянии удержать ГТС. Самое простое – угля на Украине нет. Неужели сложно отменить предыдущее решение о блокаде Донбасса – и вот вам уголь будет. Это абсурд», – добавил эксперт.

Он подчеркнул, что украинский народ теперь готов проголосовать за кого угодно.

«И люди, видя всё это, забудут о том, что при правлении Порошенко, Гройсмана и прочих на Украине не стало семи миллионов человек, она потеряла территории, а люди обеднели в два с половиной раза, проголосуют за каких-то чёрных. В том числе и перечисленных нами – тех самых, которые уже довели Украину до сегодняшней плачевной ситуации. Это вполне вероятный сценарий, и этого вполне хотят повылазившие на телеканале Ахметова новые старые рожи. Они хотят реванша», – резюмировал Гольдарб.