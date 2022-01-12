Киевский экономист и бывший министр признал дипломатическую победу России

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Новости Украины

В диалоге с США Россия уже выиграла дипломатически хотя бы тем, что заставила Штаты сесть и рассмотреть ее требования по безопасности.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Суслова, дипломатическое поражение США признают и самые влиятельные американские СМИ.

«Надо понимать, что речь идет об определенной схеме построения переговоров. Возьмете вы сегодня «Нью-Йорк Таймс», знаменитая газета американская, одна из наиболее влиятельных. Они там поместили статью, где в заголовок вынесли фразу о том, что реальных, вроде бы, результатов переговоров нет, но дипломатически Россия выиграла»

«Обратите внимание, как вчера был доволен [замглавы МИД РФ] Рябков. Результатов нет, но он глубоко профессионально, вместо каких-то упреков американцев выдал большой пакет похвал фактически. Почему даже сами американцы в этой статье считают, что российская дипломатия добилась успеха? Да потому, что Путин заставил американцев обсуждать вопрос безопасности России. Они к этому стремились. Им сейчас не нужно договориться о чем-то конкретно, но они выдвинули конкретный план, каждый пункт обсуждается, а у американцев плана нет», – заявил Суслов.