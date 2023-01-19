Киевский экономист: «Лучшая санкция – парад танков ВСУ на Красной площади»

Вадим Москаленко.  
19.01.2023 18:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Государства западного блока должны организовать вокруг России «экономический санитарный кордон», полностью изолировав её от остального мира.

Об этом на канале «Obozrevatel» заявил председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Государства западного блока должны организовать вокруг России «экономический санитарный кордон», полностью изолировав её от...

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«Лучшая санкция – это разгром РФ сегодня-завтра, и парад украинских танков на Красной площади. Это лучшая санкция, которая сработает, и будет всё меняться – режим сменится, Россия посыплется.

Это очень интересная тема, я не могу удержаться, чтобы про это не сказать», – буянил экономист.

По мнению Бураковского, весь мир должен объединиться и полностью изолировать Россию.

«Что касается союза, то это экономический санитарный кордон. Чтобы весь мир собрался и сказал: всё, с завтрашнего дня мы прекращаем любые экономические связи с Россией. Мы понимаем, гуманитарные проблемы, мы создадим какую-то надзирающую комиссию, которая, возможно, будет разрешать продавать немного нефти, газа, чтобы поддерживать население, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Но на этом все связи переводятся в ноль.

Это идеальное состояние, очень сложно его ожидать. Но это та ситуация, к которой надо стремиться. Как тот горизонт, который мы видим, всё время к нему приближаемся, но достигнуть его сложно», – бредил русофоб.

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