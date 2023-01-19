Киевский экономист: «Лучшая санкция – парад танков ВСУ на Красной площади»

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Государства западного блока должны организовать вокруг России «экономический санитарный кордон», полностью изолировав её от остального мира.

Об этом на канале «Obozrevatel» заявил председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лучшая санкция – это разгром РФ сегодня-завтра, и парад украинских танков на Красной площади. Это лучшая санкция, которая сработает, и будет всё меняться – режим сменится, Россия посыплется. Это очень интересная тема, я не могу удержаться, чтобы про это не сказать», – буянил экономист.

По мнению Бураковского, весь мир должен объединиться и полностью изолировать Россию.

«Что касается союза, то это экономический санитарный кордон. Чтобы весь мир собрался и сказал: всё, с завтрашнего дня мы прекращаем любые экономические связи с Россией. Мы понимаем, гуманитарные проблемы, мы создадим какую-то надзирающую комиссию, которая, возможно, будет разрешать продавать немного нефти, газа, чтобы поддерживать население, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Но на этом все связи переводятся в ноль. Это идеальное состояние, очень сложно его ожидать. Но это та ситуация, к которой надо стремиться. Как тот горизонт, который мы видим, всё время к нему приближаемся, но достигнуть его сложно», – бредил русофоб.