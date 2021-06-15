Киевский экономист насчитал миллиарды, которые Байден дал Путину на «войну с Украиной»

15.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

США оказывают Украине военную помощь, но России помогли гораздо в большей степени дав ей возможность достроить «Северный поток-2».

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил Михаил Кухар, экономист, руководитель Независимой группы макроэкономического анализа и прогноза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он дает резкую оценку грядущему саммиту президентов России и США.

«Конечно же, это – сговор. Конечно же, против Украины. Да, наши интересы там в очередной раз сольют очень сильно и последствия мы ощутим уже буквально через неделю. Мы не увидели никаких успокаивающих фраз. Содержательных», – заявил эксперт.

«Нас кормят такой «лапшой», что нам дали 150 милилонов военной помощи. Такая радость по всем телевизорам, что просто невозможно пережить. Общая сумма получается 275 миллионов, хорошие деньги, можно порадоваться. А сколько Байден дал Путину сейчас? В это же время, когда нам дал 275 миллионов? Намного больше. Украина зарабатывает 3 миллиарда долларов в год на транзите газа. Весь транзит мы не потерям, грубо говоря, миллиард у нас останется. Останется транзит на Балканы и Италию, работа ПГХ будет как-то происходить», считает экономист.

«А кто заработает 2 миллиарда в год? Путин. Потому что основная масса транзита пойдет не по Украине, а по «Северному потоку-2». То есть Байден подарил Путину 2 миллиарда доллар в год на войну в Украине, в Грузии, Польше, Белоруссии, странах Балтики. А Украине – 150 миллионов долларов, – сказал Кухар.