Киевский экономист: Ни один президент РФ не станет говорить с нами о Крыме

13.09.2021 10:20 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент России Владимир Путин готов встретиться со своим украинским коллегой и обсудить важные экономические вопросы, однако в Киеве ставят политику превыше экономики.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский экономический эксперт Всеволод Степанюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«У Путина не исключают встречи по экономическим вопросам. То есть, вероятно, он готов обговаривать нормализацию и восстановление каких-то экономических отношений. Для Украины это архиважно, и не только из-за газа, но и из-за транзита в республики Средней Азии и Закавказье. То, что у нас нет возможности даже нормально торговать с тем же Казахстаном или Таджикистаном, сдерживает развитие Украины», – сказал Степанюк.

Он подчеркнул, что ни один президент России никогда не станет обсуждать с Украиной тему принадлежности Крыма.

«Но почему Украина скатилась в такую руину? У нас с 1991 года политические вопросы ставятся выше экономики. Человек, который окончил хотя бы первый курс университета, знает, что политика – это концентрированное выражение экономики. А у нас об этом забыли. У нас за гранты делают политику в интересах тех, кто эти гранты выдаёт. И хочу отметить – никогда ни один российский президент не будет говорить о Крыме. Ни один. Это всё равно, что украинский президент поехал бы в Венгрию говорить о статусе Закарпатья», – считает эксперт.

«Если они внесли в своё законодательство соответствующие вещи, ни один президент этого нарушать не будет, Путин это или другой. А у нас «геть от Москвы». И потому такие коммунальные услуги, такие тарифы, такой газ, и так далее», – резюмировал Степанюк.