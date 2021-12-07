Киевский экономист объяснил, как ЕС избавляется от транспортного хлама за счет Украины

Новости Украины

Киеву выделят кредит на приобретение городского электротранспорта, в том числе троллейбусов и вагонов метрополитена.

Об этом говорится в сообщении Европейского инвестиционного банка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кредит объемом в 100 миллионов евро выдается на 15 лет под 1,85% годовых в евро в рамках совместного с ЕИБ, ЕБРР и коммунальными предприятиями «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс» проекта «Городской общественный транспорт Украины II» и Стратегии развития Киева до 2025 года. Общая стоимость проекта составит в 270 миллионов евро, причем 200 миллионов евро должно быть потрачено на обновление общественного транспорта, в том числе закупку транспортных средств в ЕС.

Как отметил в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» киевский экономист Александр Охрименко, проект выгоден в первую очередь самому Евросоюзу.

«Это стандартная схема – будут покупать бэушные автобусы и трамваи, скорее всего, в Чехии, может быть, в Швейцарии. Это традиция такая. Такой кредит выделяют не в первый раз, такие же точно и по таким же точно схемам закупки техники и давали и раньше. Конечно, кредит довольно дешёвый и он выдаётся на достаточно длительный срок. Но при его выдаче ставили чёткое условие – закупка только европейской техники. Поскольку сумма всё-таки небольшая, то закупают в таких случаях бывшую в употреблении технику. Старые автобусы, трамваи – всё что надо. Потом их ремонтирует и выпускают сюда. Такое в Украине уже практиковалось», – отметил эксперт.

По его словам, Евросоюзу это выгодно по трем причинам: во-первых, Украина платит ему деньги, во-вторых, поддерживает европейскую промышленность, в-третьих, избавляет ЕС от старых автобусов, троллейбусов и трамваем.

«Они всегда так дают. Все их кредиты – они такие», – отмечает экономист.

Он говорит, что такая схема выгодна схема закупки за рубежом на кредитные средства.

«Денег много не бывает никогда. Конечно, Киев заказывает и отечественную технику, но заказывает очень мало. На порядок больше тратится на всякие бессмысленные инсталляции, реконструкцию и так далее. Понятно, что бюджет у Киева действительно большой, но огромные суммы тратятся на абсолютно бессмысленные инициативы. А вот чтобы взять, и разместить на отечественных предприятиях нормальный заказ на технику и обеспечить город отечественной техникой – никто этого не делает и делать не горит. У Кличко есть свои собственные кормушки, он проводит через них деньги, да ещё берёт кредиты на обновление общественного транспорта», – резюмировал Охрименко.