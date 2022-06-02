Киевский экономист обьяснил, почему Россия не будет уничтожать Одесский припортовый завод

Новости Украины

Одесса – один из важнейших для России городов, как с идеологической точки зрения, так и с экономической. Об этом в интервью киевскому изданию УНН заявил известный украинский экономический эксперт Алексей Кущ.

По словам Куща, Одесса – ключевой город с точки зрения логистики и товарооборота Украины с мировыми странами, как по экспорту, так и по импорту.

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«Одесса важна для России прежде всего как один из ключевых украинских черноморских портовых центров, там большая часть товарооборота, шедшая через несколько азовских портов. Поэтому Одесса – это ключевой город с точки зрения логистики и товарооборота Украины с мировыми странами, как по экспорту, так и по импорту. В Одессе сконцентрировано большое количество терминалов хранения различных товаров, в том числе терминалы хранения зерна. Это стратегически ключевой город, который еще является частью российских идеологических мифологем. Согласно им, Одесса является ключевым центром так называемой Новороссии, о которой в России так много говорят. То есть это фактически элемент идеологических нарративов, которые экспортируются во внешний мир благодаря информационной войне, которую Россия ведет против Украины», – считает киевский экономист.

Несмотря на то, что возможность ракетных ударов по Одессе с моря еще высока, ряд предприятий города и макрорегиона не являются целью атаки России, в том числе – и Одесский припортовый завод (ОПЗ), считает Кущ.

«Думаю, что ОПЗ не является ключевым элементом или целью российских обстрелов, ибо он “сидит” на известном аммиакопроводе, идущем из России (ОПЗ – конечная точка участка аммиакопровода Тольятти – Одесса – Ред.), то есть в данном случае думаю, что Россия не будет выстраивать свою тактику в отношении Одессы в части обстрелов Одесского припортового завода», – пояснил экономист.

По мнению Куща, россиянам важно не уничтожать этот завод, а взять его под контроль из-за того, что для российского предприятия Тольяттиазот – Одесский припортовый завод – это единственная возможность транспортировать аммиак, который оно производит.

«Они пытались диверсифицировать поставки через Новороссийский порт, частично. Россия всегда очень придирчиво следила за ОПЗ, как за активом. В том числе и с помощью некоторых украинских олигархов. (…) Поэтому конечно, что если пророссийские олигархи уделяли такое внимание ОПЗ, то это говорит о том, что это предприятие для российских олигархов является стратегически важным. Поэтому пока для россиян остается надежда захватить и оккупировать Одессу – они будут избегать таких прямых обстрелов», – заявил Кущ.

Как ранее заявлял советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, среди тех российских капиталистов, которые были задействованы в планировании нападения на Украину, может быть и совладелец «Уралхима», «Уралкалия” и «Тольяттиазота» Дмитрий Мазепин. По информации Киева, перед началом СВО на Украине, Мазепин проводил ряд встреч с Путиным, во время которых, в частности, обещал скорую “сдачу” Одессы по неформальной договоренности с местной властью в обмен на Одесский припортовый завод.

Однако, как мы знаем, первоначальные расчеты сменить власть на Украине кавалерийским наскоком не оправдались, и Россия увязла в тяжелых позиционных боях на Донбассе, что дало киевскому режиму время на более основательную подготовку обороны и организацию поставок вооружения с Запада.