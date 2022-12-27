Киевский экономист осознал, что единственный бенефициар эскалации в Европе – США
США выделяют почти триллион долларов на оборонный бюджет, чтобы направить эти деньги своим военным картелям для продажи вооружений странам подконтрольного американцам НАТО.
Об этом в эфире канала «Мрия» заявил киевский экономический эксперт, лидер политической партии «Союз левых сил» Максим Гольдарб, бежавший в Вашингтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конечно, их [США] ВПК, а ВПК, когда страна сама не влезает напрямую в войну, а своей продукцией военной снабжает и себя саму, и огромную часть государств мира, она просто в шоколаде, они и есть бенефициары того, что происходит. Они от этого получают гешефт. Это уже аксиома, доказывать здесь нечего.
У них в этой связи всё хорошо. Они точно не собираются прекращать гонку вооружений. Почти триллион долларов выделяется на оборонный бюджет. Это 10 валовых продуктов годовых Украины – это огромная сумма», – сказал эксперт.
«Этот триллион будет направлен своим же военным картелям. Это хорошо, замечательно для их экономики, они себя замечательно чувствуют. Останавливать они это не будут. Плюс они будут вооружать за счёт других экономик подконтрольный им НАТО, а это огромное влияние на всё во всём мире. Поэтому ходы американцев, как обычно, математичны, циничны, не сопливы, понятны, абсолютно нелиричны, но понятия человеколюбия – это всё не для них», – объяснил Гольдарб.
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