США выделяют почти триллион долларов на оборонный бюджет, чтобы направить эти деньги своим военным картелям для продажи вооружений странам подконтрольного американцам НАТО.

Об этом в эфире канала «Мрия» заявил киевский экономический эксперт, лидер политической партии «Союз левых сил» Максим Гольдарб, бежавший в Вашингтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, их [США] ВПК, а ВПК, когда страна сама не влезает напрямую в войну, а своей продукцией военной снабжает и себя саму, и огромную часть государств мира, она просто в шоколаде, они и есть бенефициары того, что происходит. Они от этого получают гешефт. Это уже аксиома, доказывать здесь нечего.

У них в этой связи всё хорошо. Они точно не собираются прекращать гонку вооружений. Почти триллион долларов выделяется на оборонный бюджет. Это 10 валовых продуктов годовых Украины – это огромная сумма», – сказал эксперт.