Киевский экономист: Под разговоры о мифической агрессии разворовали бюджет

01.02.2022  12:19 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Дзен, Политика, Украина, Финансы
Новости Украины

К девальвации гривны последнего времени привели отнюдь не разговоры о якобы  грядущем вторжении России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевский экономист и финансовый аналитик, экс-советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

К девальвации гривны последнего времени привели отнюдь не разговоры о якобы  грядущем вторжении России....

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Он обращает внимание, что в декабре 2021 года общая сумма расходов государственного бюджета Украины составила 269 миллиардов гривен, хотя в среднем в обычный месяц — около 100 миллиардов.

«Превышение в 2,7 раза! Конечно, декабрь – «месяц хлебный», но не до такой же степени.
Добавим сюда еще и выкуп ВВП-варрантов на 170 млн. дол., непрозрачно и не публично, даже без простенького пресс-релиза Минфина на пару строк для общественности (знает шельма, чье масло съела — народное). Кстати, если можно вот так вот втихаря сливать 170 млн. дол. госсредств, какое «прозоро» тут поможет?», – недоумевает эксперт.

По его словам, бюджетная система страны «превратилась в жидкий ручеек для народа в течение года и в лавину подарков политическим «элитам» от Санты под «Елку».

«Скорее всего, именно эта фича и спровоцировала падение курса гривны в январе этого года, а не мифическая «агрессия». Просто «ребята» у бюджетного корыта перестарались и явно не верят в национальную валюту: украли – в доллар, украли – в доллар. И у народа теперь два «праздника»: бюджет-пилорама и приятный обменный курс», – резюмировал Кущ.

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