Киевский экономист предупредил, что Белоруссия может больно ударить по Украине

23.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Присоединение Украины к европейским санкциям против Белоруссии нанесет большой экономический и политический ущерб.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Суслова, Белоруссия является одним из основных экономических партнеров Украины, от которого Киев зависит по ряду направлений.

«Белоруссия для нас – один из основных торговых партнеров. Кроме того, очевидно, начинать надо с того, что Украина пока не член Евросоюза и поэтому решение Совета Евросоюза для нас вообще необязательны. Украине вообще не было смысла влезать в конфликт с одним из близких народов, государств, нашими важным торговым партнером. Надо помнить, что из Белоруссии мы получали до сих пор до 40% бензина, дизтоплива. То есть это критически важные для нас товары.

Мы получали большой объем строительных материалов, особенно битума для строительства тех самых дорог и для большой стройки. Как оно дальше будет развиваться, сложно сказать. Мы получали из Белоруссии значительные объемы сельскохозяйственной техники, тракторов. Уместно вспомнить, что недавно Киев купил в Белоруссии 200 автобусов «МАЗ», и мы видим теперь на улицах Киева достаточно много белорусских автобусов.

Если в ответ Белоруссия откажется поставлять запчасти или обеспечивать выполнение гарантийных обязательств по этим автобусам, будут проблемы у Киева. То есть зачем это делает Украина, для меня непонятно. Я уверен, что это грубые ошибки нашей власти, которые приводят к очень большим и экономическим убыткам, и политическому ущербу для Украины», – заявил Суслов.