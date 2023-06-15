Киевский экономист приуныл: Российская экономика показывает впечатляющие достижения

Игорь Шкапа.  
15.06.2023 17:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Экономика


Россия сумела вырваться из капкана экономического падения и демонстрирует позитивную динамику.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога UKRLIFE.TV заявил киевский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Россия сумела вырваться из капкана экономического падения и демонстрирует позитивную динамику. Об этом, передает...

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Он говорит, что «Россия получила положительные результаты» в результате мобилизации своей экономики и предлагает сформировать трезвый взгляд на эти процессы.

«По итогам апреля ВВП Росси вырос более чем на 3%. С одной стороны, эффект низкой статистической базы по сравнению с апрелем прошлого года, с другой – мы должны прекрасно понимать, что есть и другие факторы, позволяющие российской экономике расти. Тем более что по оценке аналитиков, экономика РФ в втором квартале вырастет уже на 4%», – сказал Кущ.

Он добавил, что прогнозы по ухудшению экономики РФ постоянно пересматриваются в сторону улучшения, «к сожалению, для нас».

«За счет чего Россия вырывается из капкана экономического падения? Она применяет очень активно монетарные и бюджетные методы стимулирования экономического роста, и, прежде всего, за счет того, что формирует так называемую мобилизационную модель экономики, то есть огромное количество ресурсов перераспределяется в ВПК», – отмечает экономист.

По его словам, ВПК становится «одним из драйверов экономического развития», а в структуре ВПК – металлообработке, производстве электротехники, компьютеров и так далее – наблюдаются «впечатляющие цифры».

«Там цифры роста измеряются десятками процентов. То есть 20% – это самый маленький показатель роста, который я там находил», – подчеркнул аналитик.

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