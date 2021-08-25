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25.08.2021 13:21 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, СССР, Украина
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Киевский экономист призвал загнать в «ангар декоммунизации» самолет «Мрия»

Новости УкраиныЕсли украинская власть отказывается от советского прошлого страны, считая его оккупационным, то тогда она...

Если украинская власть отказывается от советского прошлого страны, считая его оккупационным, то тогда она должна забыть и все экономические, культурные и научные достижения УССР.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский финансовый и экономический аналитик Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, невозможно одновременно заявлять о тысячелетней истории государственности Украины и пользоваться достижениями УССР.

«То, что мы сейчас наблюдаем, – это своеобразный когнитивный диссонанс наших политических элит, которые инстинктивно выхватывают какие-то исторические аллюзии, какие-то исторические воспоминания, фантомные боли, которые есть у общества, пытаются на этом спекулировать. Но на самом деле они не видят явных противоречий. Например, если взять сегодняшний даже парад, нельзя, например, одновременно использовать символ Украины еще советской – это самолет «Мария» и в то же время перечеркивать прошлое, которое связано с Украинской СССР», – сказал эксперт.

«У Украины есть два варианта развития. С одной стороны признать, что Украинская СССР – это была Украина 1.0, признать это прошлое как составную часть своей истории, и второй вариант – сказать, что весь этот период семидесятилетний – это период оккупации. В таком случае «Мрию» нужно перевести в ангар декоммунизированного прошлого и нужно признать, что индустриализация, достижения науки, все то, чем мы сейчас пользуемся, – это была некая историческая ошибка, отклонение от нормы. А Украина, на самом деле, должна сейчас вернуться в свое архаичное прошлое», – отметил аналитик.

Он считает, что сегодня на Украине имеет место специализация аграрного сектора, экспорт аграрного сырья, то есть полная деиндустриализация экономики, отказ от собственной науки и так далее.

« Это два варианта, которые политические элиты могут разыгрывать как альтернативные пути. Но нельзя их объединять, потому что нельзя одновременно перечеркивать прошлое, которое связано с Украинской СССР, и использовать символы этого прошлого в настоящем. Потому что тогда это получаются явные противоречия. Если мы признаем, что Украина 1.0 – это был отрезок истории, благодаря которому был создан сегодняшний потенциал нынешней Украины, тогда все становится на свои места. Если мы отказываемся от этого, то тоже в этом есть какой-то смысл, потому что мы возвращаемся в любимую архаику, в аграрную страну и полностью демонтируем эти символы», – заявил Кущ.

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