Киевский экономист призвал загнать в «ангар декоммунизации» самолет «Мрия»

25.08.2021 13:21 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Если украинская власть отказывается от советского прошлого страны, считая его оккупационным, то тогда она должна забыть и все экономические, культурные и научные достижения УССР.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский финансовый и экономический аналитик Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, невозможно одновременно заявлять о тысячелетней истории государственности Украины и пользоваться достижениями УССР.

«То, что мы сейчас наблюдаем, – это своеобразный когнитивный диссонанс наших политических элит, которые инстинктивно выхватывают какие-то исторические аллюзии, какие-то исторические воспоминания, фантомные боли, которые есть у общества, пытаются на этом спекулировать. Но на самом деле они не видят явных противоречий. Например, если взять сегодняшний даже парад, нельзя, например, одновременно использовать символ Украины еще советской – это самолет «Мария» и в то же время перечеркивать прошлое, которое связано с Украинской СССР», – сказал эксперт.

«У Украины есть два варианта развития. С одной стороны признать, что Украинская СССР – это была Украина 1.0, признать это прошлое как составную часть своей истории, и второй вариант – сказать, что весь этот период семидесятилетний – это период оккупации. В таком случае «Мрию» нужно перевести в ангар декоммунизированного прошлого и нужно признать, что индустриализация, достижения науки, все то, чем мы сейчас пользуемся, – это была некая историческая ошибка, отклонение от нормы. А Украина, на самом деле, должна сейчас вернуться в свое архаичное прошлое», – отметил аналитик.

Он считает, что сегодня на Украине имеет место специализация аграрного сектора, экспорт аграрного сырья, то есть полная деиндустриализация экономики, отказ от собственной науки и так далее.

« Это два варианта, которые политические элиты могут разыгрывать как альтернативные пути. Но нельзя их объединять, потому что нельзя одновременно перечеркивать прошлое, которое связано с Украинской СССР, и использовать символы этого прошлого в настоящем. Потому что тогда это получаются явные противоречия. Если мы признаем, что Украина 1.0 – это был отрезок истории, благодаря которому был создан сегодняшний потенциал нынешней Украины, тогда все становится на свои места. Если мы отказываемся от этого, то тоже в этом есть какой-то смысл, потому что мы возвращаемся в любимую архаику, в аграрную страну и полностью демонтируем эти символы», – заявил Кущ.