Киевский экономист развенчал миф о строительстве военных заводов на Украине

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Речи о том, что на Украине будут построены высокотехнологичные немецкий и турецкий военные предприятия не идет. Вероятнее всего, это будет узловая сборка беспилотников «Байрактар» и больше «танковое СТО» по обслуживанию немецких «Леопардов».

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Куща, серьезные производства будут тут же уничтожены российскими ударами, поэтому создавать их на Украине бессмысленно.

«Понятно, что во время войны оно может быть подвергнуто ракетным ударам, как, в принципе, и турецкий завод по сборке беспилотников тоже может быть подвергнут ракетным ударам. В этом плане почему я думаю, что это будет крупноузловая сборка? А потому что она не предполагает размещение какого-то высокотехнологичного оборудования. То есть если попадут русские ракетами по этому предприятию, то потери турецких инвесторов будут не такими уж и большими, оборудование там будет стоять очень простое, сборочное, его можно будет быстро восстановить и запустить на лад», – сказал эксперт.

Он считает, что главное предназначение таких объектов – хранение комплектующих, которые наверняка будут поставляться по каким-то закрытым маршрутам.

«Что касается сообщения по танковому заводу – здесь все абсолютно очевидно. Это никакой не танковый завод, а просто предприятие по обслуживанию и ремонту немецкой военной техники. Есть заводы по производству танков, а есть танкоремонтные заводы. Вот это будет, скорее всего, просто сервисное, большое СТО, назовем его так. Большое танковое СТО», – заявил Кущ.

Напомним, ранее немецкий концерн Rheinmetall анонсировал создание на Украине танкового завода, а Турция сообщила о строительстве завода по производству «Байрактаров».