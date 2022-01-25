Киевский экономист: Санкций против России не существует

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Новости Украины

Каких-либо международных санкций, введенных против России так называемым «цивилизованным миром», не существует.

Об этом в интернет-канала эфире канала «Перший Козацький» заявил киевский экономист Всеволод Степанюк, передает корреспонденту «ПолитНавигатора».

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«Санкций против России не существует, санкции уводятся только Организацией Объединенных Наций где у России есть право вето. Каких-то там мировых санкций, санкций цивилизованного мира, как у нас говорят, просто нет. Это у нас тут вешают на уши. Да, есть американские санкции. А что, Россия торгует с Соединенными Штатами? Чем? Ну да, поставляет туда уран, титан, то есть стратегическое сырье.



США отказались от покупки урана и титана? Нет, потому что для них это стратегическое сырье», – отметил эксперт.

«Кроме того, за время санкций Российская Федерация создала свою собственную как внутреннюю, так и внешнюю платежную систему, поэтому отключение от «Свифт» особенно не нанесет ущерба России. Кроме того, за это время они переориентировали даже энергопотоки на Китай, обговариваются варианты строительства газопровода через Афганистан в Индию и Пакистан и так далее», – резюмировал Степанюк.