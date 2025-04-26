Киевский экономист: Украинская налоговая – это ГУЛАГ и диверсия

Киевские власти принимают законы, целенаправленно работающие на экономическое убийство любого предпринимателя, а не на наполнение бюджета.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил украинский экономист Михаил Кухар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что творится в налоговой политике – это ГУЛАГ и тирания, иногда это напоминает умышленную диверсию. 5 млн женщин с детьми, по данным ЕС, получили вид на жительство в Европе. Более миллиона из них работают как частные предприниматели, ещё 2,5 млн пошли в найм. 1 млн 100 – 1 млн 200 тысяч украинок занимаются предпринимательской деятельностью. Зачем нужно принимать закон о том, что если они не информируют украинской налоговой о том, что у них открыта компания за рубежом, ещё до заполнения декларации для уплаты налогов вначале штраф 800 тыс. гривен, потом 2 млн., потом 3. Зачем принимать такой закон.

Правда, возмущение было настолько массовым, что – нет, чтобы отменить абсурдные штрафы, придумали их не применять до конца военных действий», – сказал экономист.