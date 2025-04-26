Киевский экономист: Украинская налоговая – это ГУЛАГ и диверсия
Киевские власти принимают законы, целенаправленно работающие на экономическое убийство любого предпринимателя, а не на наполнение бюджета.
Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил украинский экономист Михаил Кухар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что творится в налоговой политике – это ГУЛАГ и тирания, иногда это напоминает умышленную диверсию. 5 млн женщин с детьми, по данным ЕС, получили вид на жительство в Европе. Более миллиона из них работают как частные предприниматели, ещё 2,5 млн пошли в найм. 1 млн 100 – 1 млн 200 тысяч украинок занимаются предпринимательской деятельностью. Зачем нужно принимать закон о том, что если они не информируют украинской налоговой о том, что у них открыта компания за рубежом, ещё до заполнения декларации для уплаты налогов вначале штраф 800 тыс. гривен, потом 2 млн., потом 3. Зачем принимать такой закон.
Правда, возмущение было настолько массовым, что – нет, чтобы отменить абсурдные штрафы, придумали их не применять до конца военных действий», – сказал экономист.
Он не исключает, что после войны обложат гигантскими штарфами тех украинцев, которые занялись в Европе предпринимательской деятельностью.
«Я утверждаю, что штраф 800 тыс. гривен – это около 20 тыс. евро, примерно равняется годовому доходу среднего украинского заробитчанина в Европе. Не должно существовать штрафов в размере годового дохода одного гражданина. Ни за что. Это не экономическая политика, это умышленное экономическое убийство. Если на меня наложить штраф в размере моего годового дохода, я стану банкротом, и моя семья умрёт с голоду. И большинство граждан так. Это не с целью наполнения бюджета, это делается с целью убийства предпринимателей», – уверен экономист.
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