Киевский экономист: Визит Эрдогана стал национальным позором Украины

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Новости Украины

Заключив соглашение о зоне свободной торговли с Турцией во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев украинское руководство фактически предало национальные интересы своей страны.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский экономист Всеволод Степанюк.

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«Соглашение о зоне свободной торговли крайне невыгодно для Украины. Тут речь идёт о полной сдаче национальных интересов в пользу Турции и Великобритании, поскольку надо понимать, что Турция – это союзник Великобритании. Мы уже и так в Турции много чего покупаем, ту же муку, например. Кроме того, в данном случае, как и в случае с другими соглашениями о зонах свободной торговли, никакой свободной торговли нет. Вещи не называют своими именами. Для Украины нет никакой зоны свободной торговли с Турцией, всё равно сохраняются ограничения на экспорт ряда металлургических товаров, которые будут поставляться по квотам», – отметил эксперт.

По его словам, непонятно, что будет происходит со взаимной сертификацией продукции, поскольку соответствующего соглашения нет.

«Поэтому подписание этого соглашения кроме как предательством национальных интересов назвать нельзя. Что касается сотрудничества в других сферах, то и оно вызывает вопросы. Действительно, на рынке дорожного строительства значительная часть денег на «большое строительство» отмывается именно через турецкие компании. «Крышуется» все это на очень высоком уровне. В общем, нынешний визит Эрдогана для Украины – это просто позор», – резюмировал Степанюк.