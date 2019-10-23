Киевский экс-гауляйтер Донбасса требует блицкрига против ЛДНР

23.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна вооружить армию и провести военную операцию на Донбассе, чтобы добиться поддержки Запада.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший глава Донецкой ВГА Павел Жебривский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам экс-чиновника, милитаризация и рост экономики – это «домашнее задание» Украины.

«Нам нужно строить сильную Украину. Нам нужно продолжать строить мотивированную, хорошо вооруженную армию. Нам нужно показать перспективу, классное будущее Украины. Нам нужна короткая милитарная операция на востоке Украины. Только этим, по мере выполнения этих домашних заданий, будет увеличиваться поддержка наших западных партнеров… Мы должны выполнить домашнее задание. После таких вещей, после короткой милитарной операции, я убежден, что когда будет хорошая экономика, хорошо мотивированная, лучшая армия в Европе, когда будет короткая милитарная операция, нас Запад и наши западные партнеры поддержат», – заявил Жебривский.