Киевский эксперт: Атаки на Крым – акции для публики, не имеющие реального результата

Анатолий Лапин.  
19.07.2023 12:46
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Терроризм, Украина


Атаки на Крым дают Украине медийный и показательный эффект, а не реальный результат.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский политтехнолог Дмитрий Раимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Атаки на Крым дают Украине медийный и показательный эффект, а не реальный результат. Об...

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По мнению Раимова, сделано все было для того, чтобы украинские пропагандисты получили картинку и сработали на публику.

«То, что этот удар по мосту, кто-то придумывает, что это смерть Кощеева в яйце и тому подобное, что это очень сакральная история, у меня сомнения по этому поводу, как и общий контекст, что и Крым – это сакральная история, и дальше.

Скорее, одна из операций наших больше информационных, нежели военных для того, чтобы показать, что мы можем, что у нас есть вооружение, что мы можем проводить достаточно дерзкие спецоперации в глубоком тылу и очень важно, что зрителей достаточно много. То есть люди могут сфотографировать, показать, что российская армия не может обезопасить Крым», – заявил Раимов.

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