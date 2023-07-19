Киевский эксперт: Атаки на Крым – акции для публики, не имеющие реального результата

Атаки на Крым дают Украине медийный и показательный эффект, а не реальный результат.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский политтехнолог Дмитрий Раимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Раимова, сделано все было для того, чтобы украинские пропагандисты получили картинку и сработали на публику.

«То, что этот удар по мосту, кто-то придумывает, что это смерть Кощеева в яйце и тому подобное, что это очень сакральная история, у меня сомнения по этому поводу, как и общий контекст, что и Крым – это сакральная история, и дальше.

Скорее, одна из операций наших больше информационных, нежели военных для того, чтобы показать, что мы можем, что у нас есть вооружение, что мы можем проводить достаточно дерзкие спецоперации в глубоком тылу и очень важно, что зрителей достаточно много. То есть люди могут сфотографировать, показать, что российская армия не может обезопасить Крым», – заявил Раимов.