Киевский эксперт бьет тревогу: «Скоро русские беспилотники уничтожат ВСУ»

31.08.2021 11:35 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Через несколько лет Украина может повторить судьбу армии Нагорного Карабаха, потому что Россия высокими темпами перевооружает свою армию и создает большое количество ударных беспилотников.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чмута, ударные беспилотники станут катастрофой для Украины.

«У них таких через три года будет много. Эта проблема будет для нас катастрофической. Мы будем как Армения в Азербайджане, только соотношение потерь будет немного не в нашу пользу. Все к этому идет. Русские активно перевооружают армию, они изучили опыт Карабаха, они изучили опыт Сирии и Ливии, они сейчас вкладываются активно в свою технику. Она не лучшая в мире, но она новая и ее будет много. И все. Зато мы купим один корвет. Вот, у нас будет один большой корвет, он прикроет Очаков», – заявил Чмут.