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31.08.2021 11:35 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Киевский эксперт бьет тревогу: «Скоро русские беспилотники уничтожат ВСУ»

Новости УкраиныЧерез несколько лет Украина может повторить судьбу армии Нагорного Карабаха, потому что Россия высокими...

Через несколько лет Украина может повторить судьбу армии Нагорного Карабаха, потому что Россия высокими темпами перевооружает свою армию и создает большое количество ударных беспилотников.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чмута, ударные беспилотники станут катастрофой для Украины.

«У них таких через три года будет много. Эта проблема будет для нас катастрофической. Мы будем как Армения в Азербайджане, только соотношение потерь будет немного не в нашу пользу. Все к этому идет. Русские активно перевооружают армию, они изучили опыт Карабаха, они изучили опыт Сирии и Ливии, они сейчас вкладываются активно в свою технику. Она не лучшая в мире, но она новая и ее будет много. И все. Зато мы купим один корвет. Вот, у нас будет один большой корвет, он прикроет Очаков», – заявил Чмут.

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