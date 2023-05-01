Киевский эксперт боится, что Зеленский нечаянно застрелится

Вадим Москаленко.  
01.05.2023 21:14
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина


Имея при себе личное оружие, президент Украины ставит под угрозу не только себя и окружающих, но и всё государство.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил киевский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Имея при себе личное оружие, президент Украины ставит под угрозу не только себя и...

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Так, Владимир Зеленский признался, что всегда носит с собой пистолет.

«У меня есть [пистолет при себе]. Я умею [стрелять]», — сказал украинский президент в беседе с киевским пропагандистом Дмитрием Комаровым.

Эксперт раскритиковал безответственное поведение Зеленского.

«Наличие оружия у первого лица…охрана всегда делала всё возможное, чтобы у него не было при себе. Например, у офицеров есть личное оружие, но они всегда его носят…надо научиться, чтобы оно было на предохранителе, чтобы не был патрон в патроннике, чтобы ты не доставал там не щёлкал и т.п., это основа. И президент, он охраняемый. Ну, очень много случаев, когда неосторожное поведение с оружием к чему-то приводит.

А в нынешней ситуации это приведёт к трагедии не для конкретного человека, а к трагедии для всей страны, государства Украина. Я оцениваю именно так, как офицер-контрразведчик, который занимал соответствующие должности и что-то понимает в системе контрразведывательной защиты», – прокомментировал Стариков

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