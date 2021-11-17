Киевский эксперт: «Целью Украины должно быть уничтожение имперской России»

Россия и «незалежная» Украина – это несовместимые понятия, потому уничтожение российского государства должно стать официальной политикой Киева.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил украинский политолог Павел Жовниренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

При этом он признал, что совсем Россию не уничтожить, однако предложил попытаться покончить с ней, как с якобы «агрессивной империей».

«Невозможно совсем устранить опасность только Приднестровья. Мы говорим, что все эти опасности связаны. Я имею в виду, что всё, что делает Россия – Крым, сейчас на Востоке Украины, контингент в Приднестровье, то, что делается в Азовском море с непроходом, – это всё одна сеть, и всё это последствия той политики той России, которая является имперской.

И эта имперская Россия имеет свою стратегию, в отличие от Украины. И эта цель проста, и эту цель озвучивают не только депутаты, озвучивает её президент России в последние годы – будущего России с независимой Украиной нет. Это несовместимые понятия», – рассуждает Жовниренко.

«Целью России является уничтожение Украины как независимого государства. Поэтому простой вопрос: если целью России является уничтожение Украины, то тогда целью Украины должно быть уничтожение России. Другого нет варианта. Уничтожение России не как государства (понимаю ваш скепсис, это трудно слышать), а уничтожение России как имперской, агрессивного государства.

Никто в 1941-м, 1942-м, 1943-м годах не говорил об уничтожении Германии как государства или Японии как государства, или Италии как государства, речь шла об уничтожении нацистской Германии, фашистской Италии, милитаристской Японии.

Если мы эту цель поставим, увидим тогда, соответственно, – на войне как на войне. Соответственно, должна проводиться внутренняя политика и внешняя», – вещал политолог.