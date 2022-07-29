Киевский эксперт: Дураков нет. Украинцы осознали бесперспективность войны

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Новости Украины

Жители Украины осознали бесперспективную участь ВСУ и отказываются идти на фронт. В военкоматах больше нет желающих отправиться в зону боевых действий, как это было еще в начале спецоперации.

Об этом в эфире интернет-канала «Смерш. Крымский фронт» заявил киевский политический эксперт Александр Скубченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я прекрасно помню конец февраля – начало марта, когда люди добровольно шли в военкоматы, были огромные очереди, когда Кличко даже публично выступал и говорил: «Не надо ломиться в военкомат, уже набрали столько, сколько надо». А потом буквально пару месяцев прошло и все – нет желающих в военкомат. То есть люди поняли, пропаганда, безусловно, сразу засрала им мозги, сразу они это все поняли, а сейчас они не могут уже ничего противопоставить, сейчас просто в армию забирают, на фронт. Это уже как наказание, нарушителей комендантского часа. То есть это не как в начале, в конце февраля было, какая-то для них как честь, идти родину защищать, добровольно шли, а сейчас это уже как наказание. Ты нарушил комендантский режим – наказан, на фронт и все. Ну а какая мотивация у них воевать? Безусловно, они приходят, им не дают оружие, просто как мясо куда-то кидают, количеством закрыть какую-то дыру на фронте. И, понятно, люди потом записывают видео и не хотят воевать, идут сдаваться при первой же возможности, если им повезет и заградотряд из нацистов их не убьет в спину», – заявил Скубченко.