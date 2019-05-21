Киевский эксперт: Это не санкции – Запад унижает Украину

21.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Антироссийские санкции западных «партнёров» Украины являются простой имитацией, а экономическое сотрудничество между «противниками» продолжается.

Об этом в эфире YouTube-канала «Skrypin.ua» заявил украинский эксперт-международник Евгений Жеребецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может быть я экстремист, но то, что делают американцы меня абсолютно не удовлетворяет. Посмотрите, какие санкции они наложили на Иран, хотя всё ещё не доказано, что иранцы резко начали процесс обогащения урана. Но их отключили от SWIFT, установили эмбарго на продажу нефти, заблокировали их счета в банках, и так далее.

А тут просто напали на корабли (провокация в Керченском проливе в ноябре 2018 года – прим. ред.), даже не в своих водах, и американский Сенат просто наложил санкции на 8 человек. Ну и что? Это несерьёзно.

Мы понимаем, что не можем победить, и, по большей части, держимся благодаря поддержке США, Канады, Австралии, Британии, Румынии, Польши и так далее. Но все их санкции какие-то смешные. Например, немцы открыли в России заводы, там будут делать BMW и Mercedes. То есть, нет никаких санкций, это всё имитация», – возмутился он.

Более того, США не собираются присылать на Украину своего посла, а ПАСЕ склоняется к тому, чтобы попросить Россию вернуться, что, по мнению Евгения Жеребецкого, является поведением, недостойным союзников.

«У нас сейчас нет, и в ближайшее время не будет американского посла, а будет доверенное лицо Тэйлор. Это первый раз за всё время существования украинского государства, когда американцы не назначают сюда посла. То есть, это очень серьёзный знак.

Также Совет министров ЕС, даже поляки, проголосовали за то, чтобы вернуть россиян, возобновить в правах и вернуть право голоса. Теперь Парламентская ассамблея должна за это проголосовать, и я не сомневаюсь, что министры придут и объяснят. А что тогда должны делать украинская делегация, дипломаты!?», – сокрушается эксперт.