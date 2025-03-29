Большинство европейских компаний не хотят модернизировать старую военную технику, чтобы испытывать ее на Украине.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил украинский эксперт энергетического рынка, председатель правления альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа не готова совсем даже к обороне своих границ. Тот уровень технологического развития, какой есть в европейских компаниях, очень часто не применяется на территориях, где они находятся. Об этом говорит очень много примеров. Как летают дроны, которые запускаются прямо рядом с военными базами, с аэропортами. Как себя до сих пор нормально чувствуют эфэсбэшные агенты в разных странах, которые могут периодически подрывать то, что является стратегическим. Хочу сказать больше, в Германии, чтобы вы понимали, испытать дрон с боевой частью фактически невозможно, потому что у них «зелёное» законодательство, которое не позволяет к дрону подвешивать боевые части», – пожаловался Боровик.