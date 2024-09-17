Киевский эксперт: Какие «две-три недели»? Воевать будем ещё лет пятнадцать

Киевское руководство ведёт себя, как минимум, странно, полагая, что Кремль сядет за стол переговоров обсуждать «украинский план перемоги».

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы считаем, что война будет длиться лет 15. Сколько Путин будет жить, столько будет длиться война. Не вижу никаких я предпосылок, чтобы она закончилась раньше. Поэтому прекратить финансирование армии, тем более, в два раза – у меня других слов нет, кроме – диверсия, преступление. Выходит человек и говорит: ну, я думал [что летом 2024 года война закончится]…

У меня это вызывает удивление, граничащее с раздражением. Я не могу понять, откуда у нашего политического руководства вот это настроение – «две-три недели»… Его [Арестовича] нет, но дело-то живёт. У нас постоянно все чиновники говорят о том, что война вот-вот закончится. Распускаются разные слухи, в октябре, ну в ноябре точно», – негодовал Себастьянович.