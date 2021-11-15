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15.11.2021 19:48
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Беспорядки, Дзен, Конфликт, Кризис, Литва, майдан, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал
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Киевский эксперт: Лукашенко взялся раскалывать изнутри Литву и Польшу

Происходящий на белорусско-польской границе миграционный кризис – это политическая игра Минска «в долгую» –...

Происходящий на белорусско-польской границе миграционный кризис – это политическая игра Минска «в долгую» – на внутренних противоречиях таких стран, как Литва и Польша.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил доктор политических наук, профессор Валентин Якушик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глава МИД Белоруссии Макей в рамках белорусской расстановки выглядит как прозападный и сомнительно относящийся к России, и вот он вступает в переговоры (с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем – ред.), и затем вынудит, что и с Лукашенко начнут говорить. Второе – возможность некоторого ослабления санкций. Договорятся, что через месяц разрешат самолётам – вместо того, чтобы непонятно кого возить через Турцию, обратно летать в Европу.

Третье, для политика такого уровня очень важно показать своё моральное превосходство: «Ах, вы так хоте со мной? Ну, вот теперь на себе испытайте». Или: «Посмотрите, какие у вас двойные стандарты!».

И действительно, две тысячи польских офицеров и рядовых были в Ираке, и на их стороне были курды, и сейчас эти прозападные курды, которых они же поддерживали, просят, чтобы их приняли, как и афганцы: «Вы были тут с нами, теперь проявите свой интернационализм». Лукашенко всё это показывает: «Будьте до конца последовательны. Почему у вас какая-то двойная и тройная мораль?».

Лукашенко возмущён нынешним польским и литовским руководством. Ему не просто наступили на больную мозоль, а могли его уничтожить и превратить страну непонятно во что, но он выстоял. Теперь говорит: «Разберитесь у себя», – рассказал Якушик.

По его словам, в ситуации с мигрантами Минск бьёт по давно существующим внутренним проблемам Польши и Литвы.

«Польша и Литва – расколотые государства, Польша расколота пятьдесят на пятьдесят. Теперь, чем больше будет нагнетаться ситуация, тем больше будет потенциальных возможностей для взрыва. Я думаю, что это работа «в долгую», которая создаёт возможности для усиления социального и политического негодования в Польше и Литве.

Такая же ситуация в США, когда не разрешён кризис с трампистами и демократами, его могут отложить на три года, но он может и вспыхнуть, так же и в Польше. Польша вот-вот получит свои майданы, а Лукашенко в этом направлении действует и говорит: «Прекращайте тут раскручивать, и я не буду вмешиваться. У Вас внутренний процесс, и у меня», – добавил политолог.

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