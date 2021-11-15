Киевский эксперт: Лукашенко взялся раскалывать изнутри Литву и Польшу

Происходящий на белорусско-польской границе миграционный кризис – это политическая игра Минска «в долгую» – на внутренних противоречиях таких стран, как Литва и Польша.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил доктор политических наук, профессор Валентин Якушик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Глава МИД Белоруссии Макей в рамках белорусской расстановки выглядит как прозападный и сомнительно относящийся к России, и вот он вступает в переговоры (с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем – ред.), и затем вынудит, что и с Лукашенко начнут говорить. Второе – возможность некоторого ослабления санкций. Договорятся, что через месяц разрешат самолётам – вместо того, чтобы непонятно кого возить через Турцию, обратно летать в Европу.

Третье, для политика такого уровня очень важно показать своё моральное превосходство: «Ах, вы так хоте со мной? Ну, вот теперь на себе испытайте». Или: «Посмотрите, какие у вас двойные стандарты!».

И действительно, две тысячи польских офицеров и рядовых были в Ираке, и на их стороне были курды, и сейчас эти прозападные курды, которых они же поддерживали, просят, чтобы их приняли, как и афганцы: «Вы были тут с нами, теперь проявите свой интернационализм». Лукашенко всё это показывает: «Будьте до конца последовательны. Почему у вас какая-то двойная и тройная мораль?».

Лукашенко возмущён нынешним польским и литовским руководством. Ему не просто наступили на больную мозоль, а могли его уничтожить и превратить страну непонятно во что, но он выстоял. Теперь говорит: «Разберитесь у себя», – рассказал Якушик.