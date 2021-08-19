Киевский эксперт о «Крымской платформе»: «Удел блох на шакале Табаки»

19.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Крым фактически стал пограничной территорией между Западом и Востоком, поставив весь черноморский регион перед выбором, к какой из сторон присоединяться.

Об этом в эфире YouTube-канала «Смерш» заявила президент «Женского политического клуба» (Киев) Елена Маркосян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым стал поперёк горла Запада. Он фактически стал границей между Европой и цивилизацией на Востоке. Это уже понятно. То есть, Черноморский регион серьёзно становится перед выбором – он европейский или нет? Это совершенно другие транзиты, другие культурные и гуманитарные проекты. Сейчас туда ломанётся Афганистан, беженцы, им нужно защищаться. То есть, здесь сейчас происходят такие сдвиги и трансформации, что всем нужно сесть, помолчать и подумать», – сказала она.

Маркосян возмутилась, что даже в таких условиях Киев умудряется проводить русофобские и антинародные проекты, такие как «Крымская платформа».

«Крымская платформа», в моём представлении – это антироссийский пиар-проект. Он антинародный по сути. Его суть очень серьёзно бьёт по всей системе развития прав человека.Мы говорим о Хартии прав человека, но если не считаться с волеизъявлением граждан Крыма, то что, мы наплевали на то, что они проголосовали и не захотели жить с такой властью, как у нас? Поэтому можно проводить такие пиаракции и продолжать бороться против России, но это удел даже не Табаки, а каких-то блох на Табаки», – резюмировала эксперт.