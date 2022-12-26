Киевский эксперт: «Обещанные Украине БМП «Пума» оказались небоеспособными»
Наобещав в громких заявлениях поставки бронетехники Украине, европейские страны столкнулись с большой проблемой.
Об этом в эфире киевского «Радио НВ» заявил украинский военный аналитик Олег Катков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Относительно западной техники, нужно понимать, что без неё вообще невозможно сформировать бригадные комплекты. На советской технике, да, конечно, возможно, но в любом случае необходимо переходить на западное вооружение, потому что мы понимаем наши перспективы.
Украина не может позволить себе существование в отдельном оборонно-промышленном комплексе и несовместимость армии с натовскими образцами. Потому что пример с артиллерией уже доказал практику такого решения, что непереход на артиллерийские калибры натовского образца создал проблемы. Для того, чтобы нашим союзникам передавать нам боеприпасы, сначала надо было передавать артиллерию.
А тут мы упираемся в очень неприятную реальность, которая сейчас происходит в армиях Европы, в том числе, например, и в армии Германии. Когда оказывается, что БМП «Пума», на которую они начали переходить после нулевых годов, в результате стоила 17 с чем-то миллионов евро за единицу. Для понимания, даже сверхсовременная БМП типа Lynx стоит на рынке 11,5», – сказал эксперт.
При этом, по его данным, проблема заключается в том, что «Пумы» при реальных нагрузках провалили все тесты.
«Получается, что эти «Пумы» небоеспособны. Был проведён специальные стресс-тест, восьмидневные обучения, и все «Пумы», которые брали в этом участие, их было 12 единиц, вышли из строя.
Поэтому теперь в Германии фактически под вопросом боеспособность всех подразделений, которые используют именно БМП «Пума», это примерно треть сухопутных войск, и остаётся из БМП только «Мардер», который был разработан в 60-х, а с начала 70-х встал в строй», – рассказал Катков.
Спасибо!
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