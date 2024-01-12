Киевский эксперт объяснил, почему «миллион дронов Зеленского» – глупая идея

Даже если украинскому ВПК удастся изготовить миллион дронов, их будет нечем снаряжать.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент недавно озвучил цель в миллион дронов. Хорошая цель. В принципе, это не какая-то космическая цель, я знаю производителей, которые изготавливают 20-30 тысяч дронов. То есть, технически это возможно.

Проблема в другом – мы не изготавливаем боеприпасы для этих дронов в таком количество. Пороха у нас есть, в небольшом количестве изготовляются. А боеприпасы мы не изготавливаем. ВОГи, гранатомётные выстрелы в каком-то количестве делаем, но миллионами ли штук, чтобы обеспечить эти дроны – я сомневаюсь.

И в будущем может возникнуть проблема, что у нас есть дроны, а их нечем снарядить. Потому что нет боеприпаса», – сказал Вернивский.