Киевский эксперт объяснил, почему «миллион дронов Зеленского» – глупая идея

Вадим Москаленко.  
12.01.2024 20:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Даже если украинскому ВПК удастся изготовить миллион дронов, их будет нечем снаряжать.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если украинскому ВПК удастся изготовить миллион дронов, их будет нечем снаряжать. Об этом...

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«Президент недавно озвучил цель в миллион дронов. Хорошая цель. В принципе, это не какая-то космическая цель, я знаю производителей, которые изготавливают 20-30 тысяч дронов. То есть, технически это возможно.

Проблема в другом – мы не изготавливаем боеприпасы для этих дронов в таком количество. Пороха у нас есть, в небольшом количестве изготовляются. А боеприпасы мы не изготавливаем. ВОГи, гранатомётные выстрелы в каком-то количестве делаем, но миллионами ли штук, чтобы обеспечить эти дроны – я сомневаюсь.

И в будущем может возникнуть проблема, что у нас есть дроны, а их нечем снарядить. Потому что нет боеприпаса», – сказал Вернивский.

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