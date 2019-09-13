13.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
economics, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина, финансы
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Киевский эксперт объяснил, почему Украина не выживет после тотальной приватизации, в отличие от Болгарии

Очередной кредит МВФ будет даваться Украине взамен на приватизацию лакомых кусочков – земли, портов, сферы грузоперевозок.

Однако, оставшись без активов, в случае глобального кризиса Украина, в отличие от новых небогатых членов Евросоюза, не будет получать никаких дотаций ЕС.

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Об этом в эфиреYouTube-канала PolitWera заявил директор департамента экономической политики федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Кредит МВФ будет даваться взамен на активы. Пойдет под приватизацию земля, порты, железная дорога, лакомые куски.

По дороге – нужны грузоперевозки, а пассажирскими будет заниматься государство себе в убыток, тут сомнений нет.

Атомные станции, это сейчас очень жирная тема. Думаю, на 3-4 года худо-бедно кредита и того, что выручат за активы, хватит, новой власти. На ближайшее время это позволит иметь достаточно средств, чтобы поддерживать рейтинг. А что будет дальше – посмотрим.

Восточно-европейские страны тоже переживали разные периоды – сначала эйфория от вступления в ЕС, приход денег, дотации, и просто капиталов заход. Но потом когда пришел первый кризис, условно отрезвление начало наступать, ну у болгар тех же.

А нас никто в ЕС не приглашает, дотаций у нас не будет. У нас сейчас будут кредиты в обмен на оставшиеся активы и потом у нас будут долги, и уже нечего продавать», – резюмировал Саливон.

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