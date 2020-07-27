Киевский эксперт объяснил, зачем Зеленский позвонил Путину

27.07.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский на днях звонил президенту РФ Владимиру Путину и обсуждал с ним вопрос перемирия в Донбассе, чтобы получить российского лидера какие-то официальные заверения и продемонстрировать свою приверженность миру.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики.

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«Надо вспомнить идею Зеленского о том, что соглашение о прекращении огня должны подписать лидеры стран нормандской четверки. Это оказалось нереализуемым и, вероятно, Зеленский вместо этого решил в телефонном режиме получить официальные заверения от Путина в том, что это возможно. Это такой дипломатический ход, который не гарантирует, что перемирие будет успешным и постоянным», – отметил эксперт.

По его словам, перемирие может успешным некоторое время, но потом вполне вероятно возобновление огня.

«Второй смысл звонка – в том, что Зеленский пытается продемонстрировать, что работает на этом направлении, что он не самоустранился, что он лично курирует этот вопрос, держит на контроле. Согласно опросам, проблема конфликта на Донбассе является одной из самых важных для украинских избирателей», – добавил Воля.