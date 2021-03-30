Киевский эксперт опечален: Наша ПВО бессильна против российских вооружений

30.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина проигрывает России в создании автоматизированных систем вооружения и не может прикрыть свое небо системами ПВО.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил военный эксперт Валентин Бадрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бадрака, ракеты, которые стоят на вооружении украинских комплексов ПВО, прикрывают лишь полсотни километров украинского воздушного пространства.

«Мы сегодня России полностью проигрываем по автоматизации. В России с 18-го года идут поставки и оперативно-стратегического уровня комплексов, и даже до оружия. Уже в прошлом году на учениях в Белоруссии были отработаны автоматизированные системы управления вооружением. То есть они дошли от верхнего до нижнего уровня. Мы сегодня этого не имеем, к сожалению.

А автоматизация – это на 40% быстрее реагирование и возможности быстрее себя применять. Вторым приоритетом указаны системы ПВО. Мы сегодня оперируем советскими системами ПВО, у нас наибольшая дальность систем ПВО – это 55 километров, даже не сто. Я разбирался недавно, даже считал, что один из видов С-300 имеет дальность сто километров, однако узнал, это было очень печально, что у нас нет таких ракет и у нас лишь 55 километров», – заявил Бадрак.