Киевский эксперт описал перспективы украинской валюты

16.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Искусственное сдерживание гривны по отношению к доллару приведет к ее падению, в то время, как объективных факторов укрепления позиций украинской валюты в следующем году даже не намечается.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил политический эксперт Валентин Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если заложили в бюджет и так курс доллара по двадцать восемь, то, конечно же, он будет повышаться, может быть не до двадцати восьми. Еще правительство Гройсмана закладывало на этот год почти по тридцать долларов, но мы видели и другие тенденции. Поэтому курса по двадцать восемь и не будет, и никаких оснований для укреплений гривны существенных нет. Мы должны это понимать», – пояснил он.

При этом эксперт отметил, что гривна зависит от движения и накапливания денежных средств путем углубления торговли с Европой и РФ, что на данный момент не проглядывается.

«Гривна зависит от притока валюты в казну, а его нет и быть не может потому, что торговля с ЕС не углубляется, чтобы наращивать валюту в наш золотовалютный резерв. С Россией тоже нет никаких тенденций в наращивании торговли, и альтернативные векторы пока что оставляют желать лучшего. Тот же азиатский вектор, например, и так далее», – резюмировал Гайдай.