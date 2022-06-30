Киевский эксперт остудил свидомые головы: HIMARS изменит ситуацию на фронте, но не сразу

Новости Украины

Американские дальнобойные системы HIMARS, на которые так рассчитывает украинская пропаганда, не смогут в одночасье изменить ситуацию на фронте в пользу Украины, их преимущества в нанесении точечных ударов по целям противника изменит картину с течением нескольких месяцев.

Такое мнение высказал украинский военный эксперт Михаил Жирохов в интервью киевскому изданию УНН.

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«HIMARS – это не то оружие, которое в одночасье изменит ситуацию на фронте. Они близки к советским «Ураганам», которые есть у нас на вооружении. Однако на «Ураганы» у нас нет боекомплектов, ведь их никто не производит, поэтому сейчас усилить армию за их счет мы не можем. У Запада тоже нет этих боеприпасов, но у них есть реактивные системы залпового огня западного образца, которые они нам и поставляют. Конечно, много не бывает. Но нужно понимать, что нам поставляют не пусковую установку, а целый комплекс. То есть вместе с HIMARS идет подготовленный расчет беспилотника, который наводит на цель и корректирует огонь», – говорит украинский эксперт.

Жирохов также добавляет, что сейчас есть большие проблемы с тем, что украинские военнослужащие привыкли воевать оружием советского образца, а оружие западного образца совсем другое по своей философии войны, и используется по-разному.

Относительно того, сколько единиц HIMARS необходимо украинской армии, Жирохов отметил, что сейчас более важно их применение в сочетании с артиллерией.

«Говорить о том, что нам нужно 100-200-500 HIMARS, сейчас некорректно с военной точки зрения. Следует понимать, что фронт более 2500 км и в идеале на каждые 10 километров фронта нужно 2-3 HIMARS. Однако это нереальные вещи, и сейчас американские инструкторы и генералы продвигают другую идею – формирования «огневого кулака». То есть, определенное количество HIMARS в сочетании с артиллерией западного образца, которые будут кочевать с одного участка фронта на другой и наносить россиянам огромные потери. Ведь они привыкли воевать, когда штабы и склады находят как можно ближе к фронту. В первые периоды войны мы все увидели, что с логистикой у них не все хорошо. Поэтому HIMARS тем и интересны, что могут наносить точечные удары, то есть снаряды корректируются по GPS. Этого у российских «Урагана» и «Смерчей» нет», – отметил эксперт.

Напомним, по словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, первая партия из четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, обещанная Киеву Штатами, уже находится на вооружении ВСУ, а недавно объявленная дополнительная партия из четырех HIMARS будет доставлена ​​«до середины июля». Из этих РСЗО украинцы недавно достаточно эффективно обстреляли тыловой город Стаханов в ЛНР, до которого раньше украинская артиллерия просто недостреливала.

Политконсультант Лев Вершинин предостерегает, что медленные темпы продвижения российских войск, увязших в Донбассе, дают Западу время довооружить Киев современным более эффективным оружием и обучить украинских военных им пользоваться, что в дальнейшем, по его мнению, может ухудшить оперативную обстановку России.

«По вполне достоверным данным, Зеленский поставил военным задачу в ближайшие две недели отбить о. Змеиный (в 35 км от ближайшего украинского побережья – Ред) , и следует признать, сил плюс техники (очень хорошей техники) нацисты для решения этой задачи накопили достаточно, а прикрыть его силами ЧФ, памятуя судьбу крейсера «Москва» и других кораблей, вряд ли возможно. И если задача, поставленная Зеленским, будет выполнена, положение войск Коалиции, мягко говоря, лучше не станет. То есть, официальные попки, конечно, затянут песню о том, что-де «кому нужен этот жалкий островок», – но, на самом деле, будет грустно. Во-первых, надолго, если не навсегда закроется (даже в теории) возможность десанта в Одессу, что позволит нацистскому режиму Киева переборосить немалые (и качественные) силы на Николаевско-Херсонский фронт. Во-вторых, будет открыт морской путь в Одессу (и из Одессы), а стало быть, туда (при посредничестве Турции и при полной беспомощности ЧФ) можно будет завозить любое количество любого оружия и боеприпасов, – естественно, без всяких «российских досмотров», – предостерегает Вершинин.