Киевский эксперт: Отношения России с Турцией опасны для Украины

Новости Украины

Турция пытается объединить отношения с Россией и Украиной, которые шли до этого разными треками, продав таким образом РФ «мирный процесс».

Об этом в эфире телеканала 24 заявил украинский востоковед Игорь Семиволос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Семиволоса, для Украины это опасно тем, что теперь отношения с Турцией для нее будут зависеть от России.

«У меня создается впечатление, что Эрдоган пытается продать России перспективу мирного процесса. Мы знаем, что Россия сейчас заинтересована в паузе на фронте, и Эрдоган как бы убеждает Путина в том, что, смотрите, мы сделали один шаг, он был успешным, очевидно, далее можно говорить о следующих шагах, а для этого нужно показать успех. И мы можем это проследить о дальнейших заявлениях турецких руководителей, министров иностранных дел, других представителей кабинета Эрдогана, которые начали сразу после подписания зерновой сделки говорить о том, что это первый шаг, что следующими шагами должны быть начало мирного процесса, чтобы стороны сели за стол переговоров и тому подобное. То есть, кажется, именно этим совращает Эрдоган Путина», – сказал эксперт.

«Какая тут опасность для нас – дело в том, что с 15-го года, когда турки сбили самолет, и когда отношения между русскими и турками очень сильно испортились, Украина тщательно и успешно выстраивала отдельный трек, украинско-турецкий, который практически не был зависим от российского трека. То есть там где-то российско-турецкие отношения происходили, о чем-то они договаривались, Эрдоган и раньше ездил в Сочи, что-то терли вокруг Сирии, но нас это обходило. А вот у нас украинско-турецкие «Байрактары», семь миллиардов долларов товарооборот и тому подобное. Проблема и опасность для украинцев в том, что этот треугольник отношений Россия-Украина-Турция – он возвращается. Мы приложили много усилий, чтобы его разрушить, а выходит так, что такими действиями Турция пробует его вернуть. И это опасно для нас, потому что выходит тогда, что отношения с Турцией будут зависеть от отношений с Россией», – заявил Семиволос.