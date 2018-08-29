Киевский эксперт поделился подробностями корабельного позора Украины

29.08.2018, Киев, Ольга Козаченко

Украина не может ни продолжать, ни прекратить много лет ведущееся строительство корвета “Владимир Великий”.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” рассказал украинский военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

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“Вопрос корвета – один из сложных дискуссионных вопросов, где обе стороны могут привести много аргументов, начиная с “а зачем нам корвет” и заканчивая тем, что “нам нужен москитный флот”. Пока вопрос заморожен. Относительно корвета мы находимся на стадии, когда прекратить его строительство фактически будет означать заплатить зарубежным компаниям столько денег, сколько нам нужно на его достройку. В этом смысле ситуация патовая”, – сообщил эксперт.

Кроме того, он уточнил, что не получается продать и недостроенный крейсер “Украина” (на снимке ниже), находится на балансе Минобороны, которое не оплачивает средства по его содержанию, а потому корабль обслуживается за средства Николаевского судостроительного завода, что повлекло за за собой экономические проблемы для предприятия.

Собеседник издания отмечает, что для продажи крейсера надо выполнить колоссальный объем работ, связанных с процедурой восстановления всех узлов и агрегатов.

“Потенциальные заказчики понимают: если крейсер так долго стоит на месте, то насколько он вообще жив? Как ни странно, я знаю о переговорах с одной страной, которой наши спецэкспортеры предлагают определенные решения, чтобы этот крейсер ей понадобился. Процесс продолжается, надеюсь, найдут решение. Если нет – он может пойти на металлолом. В любом случае вечно держать крейсер в таком состоянии просто невозможно – за это время в мире уже все изменилось”, – говорит Згурец.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне, признал, что Украина не в состоянии строить самолеты и корабли, а ее потолок – броневики “Дозор” и минометы “Молот”.

Кроме того, экономист Всеволод Степанюк шокировал публику на круглом столе в Киеве, заявив, что ВПК Украины нежизнеспособен без России.