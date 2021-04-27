Киевский эксперт потрясен скоростью переброски российских подразделений

27.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина не могла позволить себе играть в эскалацию на Донбассе, а ее надежды на помощь Запада в очередной раз не оправдались.

Об этом в беседе на канале «UKRLIFE» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, ситуация двигалась к эскалации. Понятно, что наш северный сосед нам куда ближе, и надежда на то что Запад нам поможет, в очередной раз не оправдались. Политическая поддержка – да. Моральная поддержка – да. Байден в случае эскалации в Украине обещал ужесточить обзывание российского президента.

Но наши проблемы предстоит решать нам, это наши проблемы. И я думаю, с этим Зеленским вернулся из Парижа. В последней декаде апреля можно было увидеть, что за несколько дней ситуация развернулась в сторону политико-дипломатического решения кризиса.

Европейские партнеры настроены на реализацию минских соглашений. По сути так называемые «кластеры» (которые предложили французская и немецкая стороны) – это пошаговый план реализации Минских соглашений. Как бы там ни было, худой мир лучше доброй войны, и мы это прекрасно понимаем, тем более что мы видели, как в течение месяца довольно интенсивно шла милитаристская накачка.

Но любая война, любой вооруженный конфликт – это идти острому лезвию бритвы. В нашем случае играть в такие игры – это запредельный риск, тем более что российская сторона продемонстрировала готовность поднимать ставки. Было очевидно, что идет игра мускулами, но немногие заметили этот элемент насколько быстро были переброшены войска, в том числе с Дальнего Востока. Я думаю, вот это – ключевой элемент, отработка военной логистики. Надо отдать должное – продемонстрировали буквально в течение недели», – сказал эксперт.