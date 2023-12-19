Киевский эксперт пожаловался, что Запад дерет три шкуры с Украины

Вадим Москаленко.  
19.12.2023 08:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Украина, Энергетика


Из-за постоянных поломок и неисправностей в инфраструктуре и генерации, Киеву приходится часто закупать энергию у Европы по очень завышенным даже для Запада расценкам.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил эксперт украинского Центра экономического восстановления Владимир Бужан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за постоянных поломок и неисправностей в инфраструктуре и генерации, Киеву приходится часто закупать энергию...

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«Учитывая наши ограниченные возможности – мы знаем, что у нас самая большая в Европе Запорожская атомная электростанция не работает на нашу энергосистему. Точно так же у нас разрушена большая часть тепловой генерации.

Это приводит к тому, что надо искать как покрыть дефицит. Это покрывается в основном за счёт импорта с Европы, нам выделили 1,7 ГВт для коммерческого импорта», – сказал эксперт.

«И у нас есть возможность брать аварийную помощь. Но импорт является плановым, а аварийная запитывается сейчас, и могут сложиться ситуации, когда её нет.

И она стоит намного дороже, чем просто импорт. Это надо искать здесь и сейчас, и производители разных стран пытаются иметь с этого какую-то выгоду», – пожаловался Бужан.

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