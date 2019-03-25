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25.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Мнение, Украина
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Киевский эксперт предложил направить в Москву Наталью Витренко

Киевский политолог Андрей Золотарев скептически оценил эффективность недавнего визита в Москву кандидата Юрия Бойко и поддерживающего его политика Виктора Медведчука, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом Золотарев написал на своей страничке в соцсети.

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“Вояж Медведчука –Бойко в Москву это такой себе День сурка. Где то мы уже это проходили, когда это уже было. Ах да, Наталья Витренко тоже с Дмитрием Медведевым встречалась, газовые проблемы обсуждали. Только это было в 2006 году. На самом деле встречаются две безысходности. Ситуация с Медведчуком – Бойко понятна: цели не достигнуты,а перспективы смутные. Показательна позиция Соловьева в «Воскресном вечере», открестившегося от ставок на Бойко. Москва сама сделала все, чтобы поделить бело-синий сегмент политикума в Украине на пророссийских и проукраинских. Закономерный результат такой «мудрой» и «прозорливой» политики на украинском направлении. «Знание» Москвой украинских реалий всегда впечатляло. Поэтому и в кардинально изменившейся обстановке крутят изрядно пропахший нафталином сюжет. Остается только снова Наталью Михайловну в Москву вызывать на переговоры”, – резюмирует политолог.

Напомним, в 2006 году, несмотря на визит в Москву, блок Витренко проиграл выборы, не попав в парламент.

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