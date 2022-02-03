Киевский эксперт предложил смириться навсегда с российской армией у границ

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Новости Украины

Требования Киева и стран Запада к Москве отвести войска от границы ни к чему не приведут. Российское военное присутствие в этом регионе, включая Белоруссию, перешло на постоянную основу.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подтянута военная техника, военное присутствие России при близлежащих областях стало постоянным фактором. Его начали переводить туда, где не было вообще никаких крупных гарнизонов, с 2015 года. Опять же, в Курской и Брянской областях это связано с единой Военной доктриной России и Белоруссии, которая утверждена недавно. И там находятся усиленные подразделения 41 гвардейской танковой армии», – сказал он.

Сергей Толстов подчеркнул, что сколько бы Киев и Вашингтон ни требовали от Москвы отвести войска от границ, с этим военным присутствие остаётся только смириться.

«А вблизи Украины – это уже постоянное военное присутствие. Сколько бы американцы ни говорили об отведении войск от Украины, там будет порядка ста тысяч войск. Они там базируются уже на относительно постоянной основе, с учётом того, что необходимо сформировать постоянные гарнизоны, постоянные зимние квартиры. В России это быстрее происходит, чем на Украине», – резюмировал эксперт.