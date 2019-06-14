Киевский эксперт: Президент-импотент не сможет оплодотворить отдавшуюся ему Украину

14.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский не сможет стать настоящим президентом, а будет продолжать играть роль, как в своем сериале «Слуга народа».

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил политтехнолог Владимир Петров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У меня спрашивали про Зеленского. Знаете похабный анекдот, когда женщина хотела переспать со Сталлоне, Шварценеггером, Безруковым, и она наняла актера из местного театра, который каждую ночь играл для нее – то Безрукова, то Сталлоне, то Шварценеггера.

И через неделю всех этих актерских переборов, она сказала: «А теперь я хочу переспать с тобой настоящим, проведи со мной ночь». Он говорит: «Понимаешь, с настоящим не получится, потому что настоящий я – импотент».

Возможно, прелесть Зеленского в том, что он сможет хорошо сыграть роль президента. И вот он ее будет играть, не быть президентом, потому что никто не знает, что такое быть президентом, у нас в стране нет этой культуры, а сыграть роль идеального президента из идеального сериала», – резюмировал эксперт.