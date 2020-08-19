Киевский эксперт причитает: «Ничего не поможет. Белоруссия упадет в объятия Путина»

19.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

С одной стороны президенту РФ невыгодно падение президента Белоруссии Александра Лукашенко как пример возможности свержения диктатуры, с другой – все оппозиционные кандидаты являются «промосковскими агентами».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил обслуживающий экс-президента Украины Петра Порошенко политтехнолог Тарас Березовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Путина есть две альтернативы. С одной стороны, ему нужно показать населению РФ, что нельзя вот так сбросить правителя страны и вам за это ничего не будет. То есть для него пример для России показать, что в соседней Беларуси мирным способом была сброшена диктатура – это смерти подобно. И поэтому, по логике вещей, ему надо поддержать [Лукашенко], и они даже договорились публично о том, что мы тебе поможем любыми средствами, в том числе военными.

Но для Путина это тоже путь в никуда – он становится опорой для Лукашенко, он его подпирает, при этом все выступают против: Штаты против, ЕС против, Украина и даже Китай будет против. То есть он получает управляемого Луку, от которого ему нужно получить общий рынок, перейти на общую валюту наконец, согласие на размещение российского контингента, который там есть, но его нужно разместить ещё больше на Юге Белоруссии – Севере Украины по границе, которая у нас абсолютно не прикрыта.

И ему, конечно, нужно полностью положить под себя Беларусь в политическом плане. Не знаю, хочет ли он все эти шесть областей в качестве субъектов федерации, но всё может быть, может его интересует инкорпорация в состав РФ», – заявил Березовец.

Вторую альтернативу он назвал более приемлемой для Путина в рамках которой нужно отстраниться от Лукашенко и дать ему упасть, довести дело до досрочных выборов, на которых «так или иначе побеждают про московские кандидаты». По словам эксперта, других там нет: Бабарико – «Газпром», Тихановский – «чистый ватник, славит Путина, ездил в оккупированный Крым», Цепкало – «в доску свой человек Лукашенко в 1994 году, а теперь вдруг не свой».

«Это больше похоже на операцию по прикрытию – то, что его (Цепкало) объявляют в розыск в России, то, что он не наш – классическая история со спецслужбами, и это объясняет, почему его тоже могут выводить из-под удара. Сама Тихановская – наименее реальный кандидат, потому что она не политик, она чисто ситуативно попала в политику, только потому что посадили её мужа. Поэтому досрочные выборы так или иначе приведут к победе промосковского кандидата», – добавил политтехнолог.

«Беларусь полностью лежит под Россией, экономически зависит от них, у них нет никаких альтернатив, нет призывов в сторону ЕС, флагов Евросоюза нет ни на каких акциях, как мы видим. И поэтому это приведёт, что так или иначе они упадут в объятия России, в объятия Путина», – заключил Березовец.