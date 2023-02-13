Киевский эксперт признал, что Украина не в состоянии победить русских

Украина не сможет ресурсно побороть Россию – человеческого потенциала у РФ кратно больше, чем у Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Соскина, даже если верить украинской пропаганде о российских потерях, то бороться с нынешним количеством мобилизованных в РФ придется не менее года.

«Предположим, вот они выставят на конце февраля 300 тысяч. Предположим, что, в принципе, как сегодня показывает ситуация, украинская огневая мощь позволяет, пусть даже тысячу в среднем в день фрагментировать… Чтобы их утилизировать, так сказать, эти 300 тысяч, это надо еще один год, представляете. Это при таких темпах, а если меньше, значит еще. И он все время их будет увеличивать, потому что у него по указу их миллион 200», – сказал эксперт.

«То есть они все время должны иметь в наличии миллион 200. Они могут этих мужиков иметь миллион? Могут, спокойно. То есть их фактически надо перебить тогда, я не знаю, все достаточно трудоспособное, еще живое мужское население. Это же сколько лет их надо бить, можете себе представить? А Украина может это сделать? Я не знаю, надо у Зеленского спросить», – заявил Соскин.