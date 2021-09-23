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23.09.2021 11:58 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Киевский эксперт признал, что Украина отказалась от ЛДНР

Новости УкраиныНаселение Донбасса охотно получает российские паспорта потому, что не ждут помощи со стороны Украины...

Население Донбасса охотно получает российские паспорта потому, что не ждут помощи со стороны Украины и понимает, что она их бросила.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Артем Побережный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, вопрос с Крымом уже закрыт, несмотря на то, что в мире не признают его российский статус.

«Там политическая жизнь идет, социальную легитимацию оно получило – и все. Ну не признала наша Верховная рада. Относительно так называемых оккупированных – относительно Крыма вопрос закрыт, потому что ООН не признала, признала только Осетия и все. Относительно этой территории, кажется, да, есть конфликт и в международном праве, и все такое, но мы же не можем на это повлиять, мы не субъектны сейчас в этом вопросе, потому с Крымом закрыт вопрос – проголосовали там по российским паспортам», – сказал эксперт.

«А вот вопрос граждан, которые находятся за линией разграничения, что они, получили паспорт недавно – это свидетельствует о том, что тут их никто не ждет, что их бросили на произвол судьбы. И эти акты общественного действия, что они получили другой паспорт в другой стране – это только свидетельство того, что они не ожидают помощи с этой стороны, со стороны Украины – все. Почему никто не кричит, что половина Черновицкой области с румынскими паспортами, ну это же правда», – заявил Побережник.

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