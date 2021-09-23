Киевский эксперт признал, что Украина отказалась от ЛДНР

23.09.2021 11:58 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Население Донбасса охотно получает российские паспорта потому, что не ждут помощи со стороны Украины и понимает, что она их бросила.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Артем Побережный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, вопрос с Крымом уже закрыт, несмотря на то, что в мире не признают его российский статус.

«Там политическая жизнь идет, социальную легитимацию оно получило – и все. Ну не признала наша Верховная рада. Относительно так называемых оккупированных – относительно Крыма вопрос закрыт, потому что ООН не признала, признала только Осетия и все. Относительно этой территории, кажется, да, есть конфликт и в международном праве, и все такое, но мы же не можем на это повлиять, мы не субъектны сейчас в этом вопросе, потому с Крымом закрыт вопрос – проголосовали там по российским паспортам», – сказал эксперт.

«А вот вопрос граждан, которые находятся за линией разграничения, что они, получили паспорт недавно – это свидетельствует о том, что тут их никто не ждет, что их бросили на произвол судьбы. И эти акты общественного действия, что они получили другой паспорт в другой стране – это только свидетельство того, что они не ожидают помощи с этой стороны, со стороны Украины – все. Почему никто не кричит, что половина Черновицкой области с румынскими паспортами, ну это же правда», – заявил Побережник.