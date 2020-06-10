Киевский эксперт призвал дожидаться «длинного конца государства Путина»

10.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Строительство трубопровода «Северный поток-2» остановится, не дотянув буквально метра.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Центра глобалистики Михаил Гончар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, даже если предположить, что проект будет достроен, потому что проложить трубу и запустить в эксплуатацию газопроводную систему, работающую под сверхвысоким давлением – разные вещи. Так есть ещё много зацепок, которые используются американскими законодателями для того, чтобы сделать невозможным реализацию этого проекта.

В 2019 году должен был быть пущен первый газ по «Северному потоку-2» Что интересно: даже если не было бы американских санкций, и проект согласно начертанному в Кремле графику был завершён, то никакого газа 1 января 2020 в Европу бы не пошло. Кремль всех обманывал.

Если посмотреть в интернете, буквально 8 числа объявлен тендер на покупку опор для монтажа трубопроводов, установки-транспортировки газа на компрессорные начальной точки «Северного потока-2» То есть без этой установки система не будет работать», – заявил эксперт.

«Таким образом, даже если бы труба была проложена, то система не готова к работе, они элементарно не успевают. Почему: потому что работают предыдущие санкции против «СП-2», не хватает оборудования, невозможно закупить высокотехнологическое, приходится заменять каким-то своим оборудованием, поэтому во многом это элемент создания пропагандистского образа давления на всех остальных – на немцев, украинцев, американцев, что, мол, уже всё готово, мы практически всё завершили. Почему вы выступаете против? Каких-то шесть процентов осталось достроить.

Но даже если будет достроен один метр трубы, труба не будет работать, как и много чего другого. Поэтому надо с оптимизмом смотреть в будущее и приблизить время конца длинного государства Путина», – добавил Гончар.