Киевский эксперт призвал сограждан уносить ноги из «несостоявшейся Украины»

06.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Лучшим выходом для живущих в расколотой и несостоявшейся как единое государство Украине людей является побег в цивилизованные и самодостаточные европейские государства.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил украинский политический обозреватель Леонид Швец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единая Украина не состоялась, и всё, что продолжается, скорее разобщает. Здесь момент и позитивный, но, в то же время, имеющий и серьёзные негативные последствия – эта наша возможность свалить.

Безвиз расширяет наши представления о том, что свалить – это не самый худший вариант, когда невозможно создать собственное сложное гражданское пространство, в котором находят свой дом и уют – совсем разные люди с разными убеждениями, вкусами и предпочтениями. И когда ты видишь, что там это уже есть – это не худший выход», – отметил он.

Швец подчеркнул, что большинство граждан Украины – пассивные приспособленцы, готовые жить при любой власти и смиренно принять любую ситуацию.

«При том, насколько тема возвращения Донбасса больна для группы пассионарно настроенных граждан, настолько значительному большинству граждан наплевать.

Даже если завтра Донбасс становится украинским, на нём по-прежнему огромное количество людей, которые продолжают страшно любить Путина и ненавидеть Киев – вообще, даже как слово, не говоря уже о Львове, который просто воспринимается как символ всего плохого. А гражданам: «Ну окей, ну и пусть».

Это самое равнодушие в политических вопросах, невозможность договориться между пассионариями различных групп и существование большой массы людей, которым наплевать, либо они готовы к этому приспособиться», – сетует украинский политолог.

По его мнению, подобное поведение украинцы продемонстрировали во время Великой Отечественной войны, когда большинство людей не ушло в партизаны и сопротивление, а попыталось приспособиться к жизни при немецких оккупантах, а некоторые даже стали на них работать.

«И тут сразу припоминается тот же Киев 1941 года. Далеко не все пошли в партизаны, в сопротивление, далеко не на всех произвело впечатление произошедшее в Бабьем Яру. Люди приспособились: «И при немцах можно жить. Вот тут мы променяем барахлишко на муку, и как-то проживём».

К сожалению, такая ситуация и у нас. Сказать, что у нас граждански продвинутое население с устоявшимися взглядами на политическое, – этого нет», – грустно резюмировал Швец.