Киевский эксперт прогнозирует для Украины незавидное будущее

26.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Внутренние конфликты на Украине, которые привели к Майдану, не только никуда не делись, но усугубились ещё больше.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, эти конфликты остались. Конфликты между олигархами ещё больше усугубились… Конфликты теперь между Петром Алексеевичем и олигархами, конфликты между умирающим, уменьшающимся средним классом и олигархами по поводу того, как стабилизировать систему, чтобы страна получила новое дыхание», – пояснил Романенко.

При этом, отвечая на вопрос о том, как теперь стабилизировать систему, он сказал, что конфликтующим сторонам придётся договаривается, иначе судьба Украины будет незавидной.

«Нам придётся договариваться. Есть два базовых сценария. Первый сценарий – это когда ничего не меняется, мы дальше плывём как умирающий субъект и превращаемся в Боснию и Герцеговину Восточной Европы, где слабеет центр, где усиливаются региональные бароны, где внешние игроки навязывают правила игры и дают время от времени какую-то подачку в виде кредитов МВФ или ещё чего-то для того, чтобы кислородная подушка открывалась и страна не сваливалась в коллапс, который, в принципе, соседям не выгоден.

Второй базовый сценарий – по итогу 2019 года разворачиваются два подсценария модернизации. Первый сценарий – это когда элита договаривается, и второй – силовой вариант, когда какая-либо из групп решается на силовой вариант и использует силовиков, допустим, армию или спецслужбы, и пытается навязать модернизационную повестку. Он более жёсткий, он более опасный, потому что наши силовики слабые» – резюмировал эксперт.