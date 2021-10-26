Киевский эксперт прогнозирует реакцию Лукашенко на просьбу украинского «Табаки» подать электричество

Киевский эксперт прогнозирует реакцию Лукашенко на просьбу украинского «Табаки» подать электричествоНовости Украины
Украинская власть выглядит как женщина легкого поведения, когда с одной стороны не признает легитимным президента Белоруссии Александра Лукашенко, а с другой просит у руководства этой страны экспорт электроэнергии.
Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил экономический эксперт Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Гольдарба, вопрос сейчас состоит в принципиальности Лукашенко – захочет ли он после всех оскорблений в свой адрес продавать Украине электроэнергию.
«Все это настолько б…дски, честно говоря, смотрится. Если их сравнить, две фигурки, – это шакал Табаки и тот, который не мультяшный, а КВНовский, то настолько похожи, это просто противно. Знаете, что всегда удивляет – полное отсутствие принципов и совести. Ну хорошо, совести ладно, не надо в политике, наверное, по их мнению. Но принципы хоть какие-то должны быть!
Ну вы не признаете руководство Белоруссии, и в то же время бежите туда: «Дайте электроэнергию». Вы же к ним бежите. Тут вопрос в другом – хватит ли принципов и принципиальности у руководства Белоруссии или, все-таки, сделка есть сделка?», – заявил Гольдарб.
Спасибо!
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