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26.10.2021 19:20 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса, Энергетика
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Киевский эксперт прогнозирует реакцию Лукашенко на просьбу украинского «Табаки» подать электричество

Новости УкраиныУкраинская власть выглядит как женщина легкого поведения, когда с одной стороны не признает легитимным...

Украинская власть выглядит как женщина легкого поведения, когда с одной стороны не признает легитимным президента Белоруссии Александра Лукашенко, а с другой просит у руководства этой страны экспорт электроэнергии.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил экономический эксперт Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гольдарба, вопрос сейчас состоит в принципиальности Лукашенко – захочет ли он после всех оскорблений в свой адрес продавать Украине электроэнергию.

«Все это настолько б…дски, честно говоря, смотрится. Если их сравнить, две фигурки, – это шакал Табаки и тот, который не мультяшный, а КВНовский, то настолько похожи, это просто противно. Знаете, что всегда удивляет – полное отсутствие принципов и совести. Ну хорошо, совести ладно, не надо в политике, наверное, по их мнению. Но принципы хоть какие-то должны быть!

Ну вы не признаете руководство Белоруссии, и в то же время бежите туда: «Дайте электроэнергию». Вы же к ним бежите. Тут вопрос в другом – хватит ли принципов и принципиальности у руководства Белоруссии или, все-таки, сделка есть сделка?», – заявил Гольдарб.

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